Экс-депутат Рады: Зеленский может посадить Кличко

Собеседник НСН добавил, что запрос на борьбу с коррупцией на Украине очень высок, однако до сегодняшнего дня ни одно громкое коррупционное дело не дошло до приговора.

«Все зависит от того, кто звонил, что предлагали и от чьего имени действовали эти люди. Если в ходе судебного следствия выяснится, что человек, который звонил и общался, это не Кличко, а по его поручению – естественно, в и отношении Кличко будут проведены определенные следственные. На сегодняшний день мы пока не знаем, кто звонил, что предлагали.

Запрос на борьбу с коррупцией в украинском обществе очень и очень высок. Пока ни одно коррупционное дело не доведено до своего логического завершения. Раньше они списывали это на то, что нет антикоррупционного суда. Сегодня он есть, никаких препятствий, для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, на сегодняшний день нет», - заключил Килинкаров.

Конфликт между Кличко и администрацией Зеленского ни для кого не является секретом. Новый президент неоднократно заявлял о том, что намерен сместить оппонента. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН предположил, что Зеленскому удастся сместить Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Последний сможет остаться мэром столицы, исполняя лишь представительские функции.

