Экс-депутат Рады: Зеленский может посадить Кличко
Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН заявил, что противостояние Зеленского и Кличко может обернуться судебным приговором для последнего.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Последний сообщил, что ему якобы звонил неизвестный и предлагал 20 миллионов долларов за сохранение Виталием Кличко поста главы Киевской городской администрации. Кличко в ответ на это заявление сам попросил НАБУ открыть уголовное дело.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что Кличко может оказаться на скамье подсудимых.
«Теми методами, которыми они пытаются бороться с коррупцией, выступая в СМИ, бороться можно, только победить нельзя. Я считаю, что уголовное дело возбуждено правильно и справедливо. Реально ли это борьба с коррупцией? В данном случае все будет зависеть от того, насколько объективно подойдет Национальное антикоррупционное бюро к этому расследованию, и доведут ли это дело до суда», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что запрос на борьбу с коррупцией на Украине очень высок, однако до сегодняшнего дня ни одно громкое коррупционное дело не дошло до приговора.
«Все зависит от того, кто звонил, что предлагали и от чьего имени действовали эти люди. Если в ходе судебного следствия выяснится, что человек, который звонил и общался, это не Кличко, а по его поручению – естественно, в и отношении Кличко будут проведены определенные следственные. На сегодняшний день мы пока не знаем, кто звонил, что предлагали.
Запрос на борьбу с коррупцией в украинском обществе очень и очень высок. Пока ни одно коррупционное дело не доведено до своего логического завершения. Раньше они списывали это на то, что нет антикоррупционного суда. Сегодня он есть, никаких препятствий, для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, на сегодняшний день нет», - заключил Килинкаров.
Конфликт между Кличко и администрацией Зеленского ни для кого не является секретом. Новый президент неоднократно заявлял о том, что намерен сместить оппонента. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН предположил, что Зеленскому удастся сместить Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Последний сможет остаться мэром столицы, исполняя лишь представительские функции.
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