Подковёрные игры. Отказ Гройсмана убрать Кличко не охладит Зеленского

Действующий состав правительства Украины не намерен рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы кабмина Владимира Гройсмана Василий Рябчук. «Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал он. Просьбу вынести представление на увольнение Кличко ранее подал кабмину офис президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, такой ход нынешнего состава кабмина Украины было ожидаем.

«Этому кабмину осталось существовать от силы месяц, может быть полтора. То, что Гройсман отказался убирать Кличко, это чисто мелкие подковёрные истории для Зеленского, он в принципе этого ожидал. Это было ожидаемо. Гройсман на сегодняшний момент, понятно, что он близок к Кличко, понятно, что он лично ссориться с ним не хочет. Тем более, он понимает, что это решение не нужно. В данном случае ничего он с этого не выиграет и просто сидит на чемоданах», — сказал украинский политолог.