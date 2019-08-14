Подковёрные игры. Отказ Гройсмана убрать Кличко не охладит Зеленского
Украинский политолог рассказал НСН о судьбе мэра Киева при новом составе правительства страны.
Действующий состав правительства Украины не намерен рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы кабмина Владимира Гройсмана Василий Рябчук. «Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал он. Просьбу вынести представление на увольнение Кличко ранее подал кабмину офис президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, такой ход нынешнего состава кабмина Украины было ожидаем.
«Этому кабмину осталось существовать от силы месяц, может быть полтора. То, что Гройсман отказался убирать Кличко, это чисто мелкие подковёрные истории для Зеленского, он в принципе этого ожидал. Это было ожидаемо. Гройсман на сегодняшний момент, понятно, что он близок к Кличко, понятно, что он лично ссориться с ним не хочет. Тем более, он понимает, что это решение не нужно. В данном случае ничего он с этого не выиграет и просто сидит на чемоданах», — сказал украинский политолог.
Собеседник НСН добавил, что после того как новый состав украинского правительства уберет Кличко с его поста, тот, скорее всего, покинет страну, чтобы избежать уголовного преследования.
«Через полтора месяца мы увидим новый кабмин, и Кличко уберут. Против него заведут уголовные дела, там есть за что. Рыльце в пушку, спорить не буду. И очень надеюсь, что он действительно убежит в Германию и будет там жить. По большому счету, конечно, он самый неудачный мэр», — посетовал Александр Охрименко.
По его словам, новым мэром вполне может стать генеральный директор телеканала Игоря Коломойского «1+1» Александр Ткаченко, который на прошедших парламентских выборах прошел в Верховную раду по списку партии Зеленского «Слуга народа». Вопрос в том, будет ли разделена должность мэра Киева и поста Киевской городской государственной администрации, как это было сделано при президенте Януковиче, отметил украинский политолог.
Ранее в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что у Зеленского есть все необходимые рычаги для того, чтобы лишить Кличко реальной власти в украинской столице.
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