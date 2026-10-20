Российские авиакомпании перевезли более 80 млн пассажиров в 2026 году

Авиакомпании России с начала года перевезли свыше 80 млн пассажиров. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Несмотря на все те вызовы, которые были и остаются на протяжении этих четырех лет, мы по-прежнему устойчиво функционируем, перевозим пассажиров», - подчеркнул руководитель федерального агентства.

По словам Ядрова, в 2025 году было перевезено около 109 млн пассажиров, в текущем - уже свыше 80 млн, пишет RT.

Глава Росавиации также отметил, что Россия развивает международное сотрудничество, сейчас международное авиасообщение осуществляется с 38 государствами.

Ранее в Росавиации рассказали о запуске авиасообщения из России еще в два города Египта - Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн.

