Российские авиакомпании перевезли более 80 млн пассажиров в 2026 году
Авиакомпании России с начала года перевезли свыше 80 млн пассажиров. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.
«Несмотря на все те вызовы, которые были и остаются на протяжении этих четырех лет, мы по-прежнему устойчиво функционируем, перевозим пассажиров», - подчеркнул руководитель федерального агентства.
По словам Ядрова, в 2025 году было перевезено около 109 млн пассажиров, в текущем - уже свыше 80 млн, пишет RT.
Глава Росавиации также отметил, что Россия развивает международное сотрудничество, сейчас международное авиасообщение осуществляется с 38 государствами.
Ранее в Росавиации рассказали о запуске авиасообщения из России еще в два города Египта - Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн.
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