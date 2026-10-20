В МИД заявили об отсутствии итоговой договоренности о встрече России, Китая и США
Окончательной договоренности о том, что встреча России, Китая и США по Украине состоится, еще нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
По словам дипломата, интерес со стороны трех государств к такой встрече есть, пишет RT.
«Но в практическом плане, насколько я знаю, вопрос пока не обсуждается», — указал Руденко.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и КНР допускают возможность трехсторонней встречи для обсуждения завершения конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российские авиакомпании перевезли более 80 млн пассажиров в 2026 году
- В Катаре допустили, что мир находится в начале третьей мировой войны
- В МИД заявили об отсутствии итоговой договоренности о встрече России, Китая и США
- В Анучинском округе Приморья частично обрушился мост
- Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой для бюджета Европы
- «Кошмар для мирового олигархата»: О чем договорятся Путин, Трамп и Си
- СМИ: Южная Корея решила отозвать часть дипломатов с Украины
- В Тамбовской области после атаки ВСУ произошел пожар на территории предприятия
- Над Россией сбили 136 украинских БПЛА
- Глава МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией самым тесным за всю историю