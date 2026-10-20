В МИД заявили об отсутствии итоговой договоренности о встрече России, Китая и США

Окончательной договоренности о том, что встреча России, Китая и США по Украине состоится, еще нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

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По словам дипломата, интерес со стороны трех государств к такой встрече есть, пишет RT.

«Но в практическом плане, насколько я знаю, вопрос пока не обсуждается», — указал Руденко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и КНР допускают возможность трехсторонней встречи для обсуждения завершения конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАКитайМИД РФ

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