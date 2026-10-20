В Катаре допустили, что мир находится в начале третьей мировой войны

Мир может переживать первый год третьей мировой войны, считает официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Об этом он заявил в интервью каналу Al Arabiya.

Дипломат напомнил, что жившие в 1940-1941 годах люди только спустя время осознали, что находятся на втором или третьем году Второй мировой войны, пишет RT.

«Следовательно, возможно ли, что сегодня мы находимся в первом году третьей мировой войны? Да, если мы не урегулируем эти различные кризисы», — заявил аль-Ансари.

Представитель МИД указал на кризис в сфере международного мира и безопасности, подчеркнув, что в последние десять лет на планете не заключили ни одного всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну.

