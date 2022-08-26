Кличко: В Киеве переименовано 95 улиц и площадей
В Киеве переименовали 95 улиц и площадей, заявил в Telegram мэр Виталий Кличко, сообщает «РЕН ТВ».
Это сделано по решению городской Рады. Речь идет о названиях, так или иначе связанных с Россией и СССР. Как отметил глава города, новые названия, инициированные и поддержанные обществом во время голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, известных деятелях и героях, которые прославляли страну и боролись за независимость государства.
Переименование продолжится: к этому вопросу парламент вернется на следующем плановом заседании.
Напомним, на Украине также намерены переименовать суда, названные в честь российских городов и советских героев.
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