Кличко: В Киеве переименовано 95 улиц и площадей

В Киеве переименовали 95 улиц и площадей, заявил в Telegram мэр Виталий Кличко, сообщает «РЕН ТВ».

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Это сделано по решению городской Рады. Речь идет о названиях, так или иначе связанных с Россией и СССР. Как отметил глава города, новые названия, инициированные и поддержанные обществом во время голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, известных деятелях и героях, которые прославляли страну и боролись за независимость государства.

Переименование продолжится: к этому вопросу парламент вернется на следующем плановом заседании.

Напомним, на Украине также намерены переименовать суда, названные в честь российских городов и советских героев.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Виталий КличкоКиев
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