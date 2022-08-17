На Украине переименуют суда, названные в честь городов РФ и советских героев

По словам и.о. Главы компании Дмитрия Москаленко, идею о переименовании поддержали в министерстве инфраструктуры. «Больше никаких упоминаний о городах России, никаких комсомолок, красных партизан и так далее», - заявил он.

Москаленко отметил, что процесс этот непростой и затратный, но он уже запущен. Переименование ожидает около 100 судов.