На Украине переименуют суда, названные в честь городов РФ и советских героев
На Украине суда, названные в честь российских городов и советских героев, будут переименованы. Об этом заявили в компании «Украинское Дунайское пароходство», передаёт ТАСС.
По словам и.о. Главы компании Дмитрия Москаленко, идею о переименовании поддержали в министерстве инфраструктуры. «Больше никаких упоминаний о городах России, никаких комсомолок, красных партизан и так далее», - заявил он.
Москаленко отметил, что процесс этот непростой и затратный, но он уже запущен. Переименование ожидает около 100 судов.
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