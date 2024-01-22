Кличко: Украина движется в неправильном направлении

По его словам, страна становится все более автократичной. Глава города раскритиковал единый украинский телемарафон. Он указал, что критики президента Владимира Зеленского оказались «под давлением».

Кличко отметил, что за этим стоит «желание некоторых людей», имена которых он назвать не может. Они хотят, чтобы «все было централизовано».

Ранее Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

