Кличко: Украина движется в неправильном направлении
22 января 202403:02
Украина движется в неправильном направлении, сообщил изданию Globe and Mail мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, страна становится все более автократичной. Глава города раскритиковал единый украинский телемарафон. Он указал, что критики президента Владимира Зеленского оказались «под давлением».
Кличко отметил, что за этим стоит «желание некоторых людей», имена которых он назвать не может. Они хотят, чтобы «все было централизовано».
Ранее Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане вышел к людям
- Кличко: Украина движется в неправильном направлении
- Кандидат в президенты США Хейли продолжит гонку против Трампа
- Два человека погибли в автоаварии с «Газелью» и легковушкой в Дагестане
- Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата
- В ХАМАС признали, что могли совершить ошибки при атаке на Израиль
- В Словакии заявили об усталости Евросоюза от украинского конфликта
- Губернатор Десантис вышел из президентской кампании в США, поддержав Трампа
- Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали четыре человека
- На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru