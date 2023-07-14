Кличко допустил участие в выборах президента Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. Политик дал интервью изданию «Левый берег».
«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», - заявил киевский градоначальник.
Кличко отметил, что говорить о его участии в президентской гонке пока рано. Мэр столицы уточнил, что примет решение ближе к выборам.
Политик полагает, что говорить о новых выборах главы государства можно только после окончания конфликта с Россией.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что украинская власть находится в состоянии распада. Он призвал как можно скорее провести досрочные президентские выборы, передает «Радиоточка НСН».
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