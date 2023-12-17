Мэр Киева Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского

Глава Киева Виталий Кличко не пришел на совещание с представителями властей Украины, на котором присутствовал лидер страны Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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Судя по опубликованному видео, мэр не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Зеленского в зале заявили, что Кличко отсутствует. «Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил президент.

Ранее Кличко предупредил, что в данный момент речь идет о существовании Украины в дальнейшем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаКиевВиталий Кличко

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