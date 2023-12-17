Мэр Киева Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского

Судя по опубликованному видео, мэр не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Зеленского в зале заявили, что Кличко отсутствует. «Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил президент.

Ранее Кличко предупредил, что в данный момент речь идет о существовании Украины в дальнейшем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

