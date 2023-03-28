Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева

В Киеве слышны взрывы, сообщил в Telegram глава города Виталий Кличко.

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По его словам, согласно предварительной информации, они прозвучали в Оболонском и Святошинском районах. В столице Украины объявлена воздушная тревога, работает системы противовоздушной обороны.

В настоящее время на место выехали городские службы. Известно о возгорании магазина в Святошинском районе.

Мэр обещал позже сообщить подробности.

Ранее в Киеве произошел взрыв, после которого начался пожар.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

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