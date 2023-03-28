Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
28 марта 202301:02
В Киеве слышны взрывы, сообщил в Telegram глава города Виталий Кличко.
По его словам, согласно предварительной информации, они прозвучали в Оболонском и Святошинском районах. В столице Украины объявлена воздушная тревога, работает системы противовоздушной обороны.
В настоящее время на место выехали городские службы. Известно о возгорании магазина в Святошинском районе.
Мэр обещал позже сообщить подробности.
Ранее в Киеве произошел взрыв, после которого начался пожар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине
- Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
- Небензя: Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»
- Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине
- Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней
- Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном
- Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля
- Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»
- Житель Артемовска рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму
- Во Всемирном банке заявили о «потерянном десятилетии» для мировой экономики
27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru