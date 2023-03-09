Кличко сообщил, что в Киеве 40% жителей остались без отопления
9 марта 202309:27
Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отопление отсутствует из-за экстренных отключений электроэнергии. Дополнительной информации Кличко не предоставил.
Ранее Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева. "РБК Украина" сообщило, что взрывы также прозвучали в Житомире, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях, отмечает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru