Кличко сообщил, что в Киеве 40% жителей остались без отопления

Отопление в Киеве отсутствует у 40% жителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов Украины

Он отметил, что отопление отсутствует из-за экстренных отключений электроэнергии. Дополнительной информации Кличко не предоставил.

Ранее Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах Киева. "РБК Украина" сообщило, что взрывы также прозвучали в Житомире, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях, отмечает НСН.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:КиевОтопление
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