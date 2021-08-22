Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

«Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — заявил Кличко.

По его словам, подобный инцидент произошел с ним впервые.

«Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — возмутился Кличко.

Напомним, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль на своем сайте написал, что попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко может обернуться тюремным сроком.

