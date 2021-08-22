Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в аэропорту «Борисполь» охрана не пропустила его встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, как было положено по протоколу. Об этом киевский городской голова написал в своем Telegram-канале.
«Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — заявил Кличко.
По его словам, подобный инцидент произошел с ним впервые.
«Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — возмутился Кличко.
Напомним, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль на своем сайте написал, что попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко может обернуться тюремным сроком.
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