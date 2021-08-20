Украинский генерал пригрозил Зеленскому восьмилетним тюремным сроком
Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль на своем сайте написал, что попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко может обернуться тюремным сроком.
По его словам, должность главы КГГА Кличко занял по итогам местных выборов, и, согласно решению Конституционного суда Украины, кроме него никто не может занимать этот пост, а невыполнение подобных постановлений наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
«Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано», - подчеркнул генерал.
Ранее интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на источники в пропрезидентской партии «Слуга народа» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с должности КГГА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru