СМИ: Зеленский хочет уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на источники в пропрезидентской партии «Слуга народа».

Собеседники издания заявили, что вопрос отставки Кличко уже решён, и украинский лидер выбирает ему преемника. ПО данным источников, наиболее вероятно, что им станет министра развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

В настоящее время Кличко совмещает должности главы КГГА и мэра Киева.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком».

