СМИ: Зеленский хочет уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на источники в пропрезидентской партии «Слуга народа».
Собеседники издания заявили, что вопрос отставки Кличко уже решён, и украинский лидер выбирает ему преемника. ПО данным источников, наиболее вероятно, что им станет министра развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
В настоящее время Кличко совмещает должности главы КГГА и мэра Киева.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком».
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