Кличко потребовал от Залужного «устроить кошмар» для москвичей

Глава Киева Виталий Кличко в интервью украинским СМИ призвал главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву.

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Мэра спросили про периодические атаки на город. Кличко ответил, что отвечать должен командир войск.

«Этот вопрос нужно адресовать господину Залужному: почему столицу Украины россияне могут кошмарить, а жители Москвы отдыхают в столице России?» — задался вопросом градоначальник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подвергся самой массированной атаке с начала проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:СпецоперацияМоскваУкраинаКиевВиталий Кличко

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