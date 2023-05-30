Кличко потребовал от Залужного «устроить кошмар» для москвичей
Глава Киева Виталий Кличко в интервью украинским СМИ призвал главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву.
Мэра спросили про периодические атаки на город. Кличко ответил, что отвечать должен командир войск.
«Этот вопрос нужно адресовать господину Залужному: почему столицу Украины россияне могут кошмарить, а жители Москвы отдыхают в столице России?» — задался вопросом градоначальник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подвергся самой массированной атаке с начала проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru