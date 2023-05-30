Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска

Такой совет он дал украинцам. Кривонос отметил, что у Москвы достаточно сил и средств для наступательных действий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил. По его словам, руководство страны уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

