Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска
Необходимо готовиться к дальнейшему продвижению российских сил после потери Артемовска, сообщил телеканалу «Прямой» бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.
Такой совет он дал украинцам. Кривонос отметил, что у Москвы достаточно сил и средств для наступательных действий.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил. По его словам, руководство страны уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден уверен, что Конгресс примет соглашение по госдолгу США к 5 июня
- В Новой Москве произошел взрыв в многоэтажке
- В Нижегородской области собака загрызла воспитательницу детсада
- Генерал ВСУ предупредил о дальнейшем продвижении российской армии после Артемовска
- СМИ: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США
- Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления армии
- В Саратове подросток госпитализирован после курения вейпа
- Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в России
- Экс-советник главы Пентагона рассказал, чем Россия вызывает зависть у Запада
- Сборная России по футболу прокомментировала удаление поздравления Аршавину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru