Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева

Глава Киева Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра города на следующих местных выборах, пишет «Интерфакс».

При этом он отметил, что уже сделал многое на своём посту и намерен продолжить успехи.

«Я уже много сделал и ещё много нужно сделать (для Киева — прим. НСН). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — заявил градоначальник.

Ранее группа народных депутатов от партии власти «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий поправки к закону «О столице Украины - городе-герое Киеве». В частности, речь идёт о том, чтобы провести внеочередные выборы киевского городского главы и депутатов городского совета — 8 декабря 2019 года.