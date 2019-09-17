Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева
Глава Киева Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра города на следующих местных выборах, пишет «Интерфакс».
При этом он отметил, что уже сделал многое на своём посту и намерен продолжить успехи.
«Я уже много сделал и ещё много нужно сделать (для Киева — прим. НСН). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — заявил градоначальник.
Ранее группа народных депутатов от партии власти «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий поправки к закону «О столице Украины - городе-герое Киеве». В частности, речь идёт о том, чтобы провести внеочередные выборы киевского городского главы и депутатов городского совета — 8 декабря 2019 года.
Напомним, в начале сентября украинское правительство дало добро на увольнение Виталия Кличко с должности главы столицы (председателя Киевской городской государственной администрации). Также в отставку отправлена первый заместитель главы Минздрава Ульяна Супрун. В эфире НСН украинский политолог Александр Семченко рассказал, почему Виталий Кличко виноват в том, что оказался в ситуации, когда его пытаются ограничить на нынешней должности.
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