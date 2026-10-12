СМИ: Уиткофф и Кушнер все еще планируют поездку в Москву

Ранее стало известно, что американские переговорщики перенесли запланированную поездку в Россию, напоминает RT.

«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с четким пониманием этой позиции», - указал источник.

Отвечая на вопрос, возможен ли визит переговорщиков в ближайшие две недели, собеседник агентства подчеркнул, что «все опции на столе».

