СМИ: Уиткофф и Кушнер все еще планируют поездку в Москву
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не отменяли намерение приехать в Москву, но совершат визит с четким пониманием позиции Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что американские переговорщики перенесли запланированную поездку в Россию, напоминает RT.
«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с четким пониманием этой позиции», - указал источник.
Отвечая на вопрос, возможен ли визит переговорщиков в ближайшие две недели, собеседник агентства подчеркнул, что «все опции на столе».
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