На Украине рассказали о большой ошибке Кличко и Порошенко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Севастополь наряду с Киевом обладает «особым статусом». Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, рассуждая о том, как необходимо назначать власть в столице страны. «На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. В законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации», — сказал он. Кличко также заявил, что «новая власть» страны пытается ограничить полномочия мэра и сделать эту должность номинальной, «ленточки перерезать и цветы к памятникам класть».

В эфире НСН украинский политолог Александр Семченко рассказал, почему Виталий Кличко виноват в том, что оказался в ситуации, когда его пытаются ограничить на нынешней должности.

«И в Севастополе, и в Киеве две должности: городской голова и глава городской администрации. Чаще всего это совмещалось, но в принципе это раздельные должности. В сентябре 2010 года в законы столицы были внесены изменения, которые разделили эти должности, и именно на основание измененного закона тогда городским головой остался Леонид Черновецкий, а главой администрации был назначен Александр Попов. Потом когда Кличко договорился о том, что он остается мэром, а Порошенко пойдет в президенты, они просто договорились по умолчанию, но изменения в закон не вносили. Поэтому Кличко здесь неправ. Но ситуация такая существует, и действительно на Украине есть два города, которые приравнены в Конституции к регионам, это Киев и Севастополь», — пояснил политолог.