Украинский политолог рассказал о закулисных играх Зеленского против Кличко
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в эфире НСН, почему президент страны готов отправить в отставку главу своего офиса.
Глaвa офисa президентa Украины Андрей Богдан готов подaть в отстaвку в любое время, когдa зaхочет общество. Об этом зaявил глaвa госудaрствa Влaдимир Зеленский. Нa словa журнaлистa о том, что люди были дезинформировaны об увольнении Богдaнa и это был шaг к подрыву доверия медиa, Зеленский ответил: «Я ничего не подрывaл. Мы однa комaндa, мы скaзaли, что мы не держимся зa креслa. Я могу еще рaз повторить».
«Он нaписaл зaявление, это же прaвдa. Человек готов в любое время, когдa общество хочет», — подчеркнул президент.
1 aвгустa ряд СМИ сообщили об увольнении глaвы офисa Зеленского. В кaчестве причины отстaвки нaзывaлось то, что Богдaну не удaлось соглaсовaть встречу президентa Укрaины с aмерикaнским лидером Донaльдом Трaмпом. Анонимные источники сообщaли, что увольнение связaно с дaвлением со стороны Вaшингтонa — якобы тaм недовольны связями Богдaнa с олигaрхом Игорем Коломойским, у которого он долгое время рaботaл личным юристом.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в эфире НСН о подробностях украинской «пьесы» с участием главы офиса президента Украины Андрея Богдана. По мнению политолога, Владимир Зеленский расстанется с «наемным актером» ради возможности встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
«В Киеве существует правовая коллизия: городской голова – Владимир Кличко – может исполнять также обязанности главы администрации Киева, но не обязательно. Поскольку экс-президент Украины Петр Порошенко был в одной схеме с Кличко через украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сегодня находится под арестом в Австрии, были достигнуты договоренности, что Кличко будет выполнять обе функции в Киеве. Так было пять лет.
С приходом Зеленского к власти ситуация изменилась. Богдан как руководитель офиса выполняет обычную бюрократическую функцию и просит уйти Кличко с поста главы администрации. Для группы Кличко это смерти подобно, поскольку именно через городскую администрацию идут все деньги, а не через городской совет. И Кличко едет в Нью-Йорк к советнику Трампа Рудольфу Джулиани, потому что много денег в Киев идет оттуда, и жалуется на Богдана. Джулиани, будучи ближайшим человеком к президенту США и уже однажды сорвавшим встречу Трампа и Зеленского, кстати, из-за назначения Богдана главой офиса украинского лидера, поставил ультиматум – если Богдан останется главой президентской администрации, встречи с Трампом не будет. Поэтому Зеленский, этот хитрый паренек, разыгрывает карту Богдана, который, типа, готов уйти в отставку. Цель – не сорвать свои переговоры с Трампом.
Что касается заявления о готовности уйти в отставку и других близких Зеленскому людей – это перформанс, шоу. Они все артисты. Надо помнить, кто такой Зеленский. Он в своей корпорации «95-й квартал» совмещал несколько ролей: продюсера, главного режиссера, драматурга и актера. Став президентом, он делает то же, что делал в своей корпорации. Только теперь «95-й квартал» - это вся страна. И вот некоторыми «наемными актерами», которых взяли в определенные серии, которые не связаны напрямую с Зеленским и его «95-м кварталом», он будет готов пожертвовать. В их числе и Богдан», - заявил политолог.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН объяснил, почему нет причин говорить об особых отношениях Трампа и Зеленского.
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