Украинский политолог рассказал о закулисных играх Зеленского против Кличко

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал в эфире НСН о подробностях украинской «пьесы» с участием главы офиса президента Украины Андрея Богдана. По мнению политолога, Владимир Зеленский расстанется с «наемным актером» ради возможности встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

«В Киеве существует правовая коллизия: городской голова – Владимир Кличко – может исполнять также обязанности главы администрации Киева, но не обязательно. Поскольку экс-президент Украины Петр Порошенко был в одной схеме с Кличко через украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сегодня находится под арестом в Австрии, были достигнуты договоренности, что Кличко будет выполнять обе функции в Киеве. Так было пять лет.

С приходом Зеленского к власти ситуация изменилась. Богдан как руководитель офиса выполняет обычную бюрократическую функцию и просит уйти Кличко с поста главы администрации. Для группы Кличко это смерти подобно, поскольку именно через городскую администрацию идут все деньги, а не через городской совет. И Кличко едет в Нью-Йорк к советнику Трампа Рудольфу Джулиани, потому что много денег в Киев идет оттуда, и жалуется на Богдана. Джулиани, будучи ближайшим человеком к президенту США и уже однажды сорвавшим встречу Трампа и Зеленского, кстати, из-за назначения Богдана главой офиса украинского лидера, поставил ультиматум – если Богдан останется главой президентской администрации, встречи с Трампом не будет. Поэтому Зеленский, этот хитрый паренек, разыгрывает карту Богдана, который, типа, готов уйти в отставку. Цель – не сорвать свои переговоры с Трампом.

Что касается заявления о готовности уйти в отставку и других близких Зеленскому людей – это перформанс, шоу. Они все артисты. Надо помнить, кто такой Зеленский. Он в своей корпорации «95-й квартал» совмещал несколько ролей: продюсера, главного режиссера, драматурга и актера. Став президентом, он делает то же, что делал в своей корпорации. Только теперь «95-й квартал» - это вся страна. И вот некоторыми «наемными актерами», которых взяли в определенные серии, которые не связаны напрямую с Зеленским и его «95-м кварталом», он будет готов пожертвовать. В их числе и Богдан», - заявил политолог.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН объяснил, почему нет причин говорить об особых отношениях Трампа и Зеленского.