Без передышек: Почему Россия не заинтересована в плане перемирия Трампа
После энергетического перемирия, о котором говорит Дональд Трамп, Украина усиленно возобновит боевые действия, сказал НСН Игорь Юшков.
Россия не пойдет на временное энергетическое перемирие с Украиной, потому что это лишь даст противнику передышку, чтобы восстановить свои силы, сказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Администрация США призвала Россию и Украину договориться об энергетическом перемирии. Согласно плану, предложенному президентом Дональдом Трампом, в первую очередь речь идет о взаимном отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Как сообщает издание Axios, в перспективе Вашингтон хочет расширить договоренности. Следующим шагом может стать прекращение атак на электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры. Несмотря на заявления Трампа о достижении соглашения, официального подтверждения от российской стороны не поступало. Киев воспринимает американскую инициативу как неравноценную. Юшков скептически оценил перспективы заключения соглашения, указывая на несовпадение «выгодных периодов» для сторон и разницу в сезонных уязвимостях.
«Я думаю, что мы вряд ли увидим это соглашение. Руководство нашей страны не раз говорило о том, что нам нужно не перемирие, а полноценное завершение конфликта. Давайте тогда окончательно договариваться, а не брать передышку, после которой наш противник еще больше укрепится. Мы понимаем, что Украине жизненно важно пройти этот отопительный сезон, чтобы Россия не наносила удары по энергетической инфраструктуре. А что потом? Потом они просто усиленно возобновят боевые действия. Нам это не нужно. У нас основные проблемы были летом, когда наблюдалось высокое потребление топлива. В то время противник усиленно наносил удары по НПЗ и провоцировал топливные кризисы. А у них основные проблемы — зимой, потому что основной удар приходится на их электроэнергетику, тепловую энергетику и так далее. Получается, что перемирие предлагается тогда, когда это выгодно им, но не тогда, когда оно выгодно нам. Почему мы должны на это идти? Я думаю, что Россия не пойдет на это соглашение. Мы договорились с американцами о поставках дизельного топлива. Там никаких условий по Украине не было. Если наше дизельное топливо не подходит — мы отправим его в другие страны», — сказал собеседник НСН.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам. Речь идет о 300 тысячах тонн в октябре. Он допустил, что экспорт вырастет до 500 тысяч тонн в ноябре и до одного миллиона тонн в декабре. Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».
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