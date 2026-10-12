Россия не пойдет на временное энергетическое перемирие с Украиной, потому что это лишь даст противнику передышку, чтобы восстановить свои силы, сказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Администрация США призвала Россию и Украину договориться об энергетическом перемирии. Согласно плану, предложенному президентом Дональдом Трампом, в первую очередь речь идет о взаимном отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Как сообщает издание Axios, в перспективе Вашингтон хочет расширить договоренности. Следующим шагом может стать прекращение атак на электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры. Несмотря на заявления Трампа о достижении соглашения, официального подтверждения от российской стороны не поступало. Киев воспринимает американскую инициативу как неравноценную. Юшков скептически оценил перспективы заключения соглашения, указывая на несовпадение «выгодных периодов» для сторон и разницу в сезонных уязвимостях.