Сайт и база АЦ ВЦИОМ временно не работают из-за сбоя
Сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ могут быть недоступны в связи с техническим сбоем на стороне хостинг-провайдера. Об этом говорится в сообщении организации в мессенджере «Макс».
Специалисты занимаются устранением проблемы, пишет RT. В центре делают все возможное для скорейшего восстановления доступа к аналитическим данным.
Ранее стало известно о крупном техническом сбое в рунете, который затронул ряд сервисов. О неполадках сообщали пользователи «Авто.ру», «Ростикс», «Лента», «Кинопоиск», «Яндекс Еда», «Магнит», «Вкусно — и точка» и других.
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