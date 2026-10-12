Сайт и база АЦ ВЦИОМ временно не работают из-за сбоя

Сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ могут быть недоступны в связи с техническим сбоем на стороне хостинг-провайдера. Об этом говорится в сообщении организации в мессенджере «Макс».

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Специалисты занимаются устранением проблемы, пишет RT. В центре делают все возможное для скорейшего восстановления доступа к аналитическим данным.

Ранее стало известно о крупном техническом сбое в рунете, который затронул ряд сервисов. О неполадках сообщали пользователи «Авто.ру», «Ростикс», «Лента», «Кинопоиск», «Яндекс Еда», «Магнит», «Вкусно — и точка» и других.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СбойВЦИОМ

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