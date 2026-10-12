Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОД в России
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство обороны решают вопрос защиты центров обработки данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, ведомства совместно решают проблему прикрытия ЦОД, пишет RT.
«Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», - указал Шадаев.
Ранее три ЦОД компании «Яндекс» подверглись атакам со стороны Украины, это привело к масштабным сбоям сервисов организации и ее партнеров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров: Россия всегда готова поддерживать Ливан
- Экс-депутат Рады раскрыл, когда состоятся выборы на Украине
- Политолог: Зеленский становится более зависим от ЕС после сделки США и РФ по дизелю
- А упала, Б пропала: К чему привела экономия «Яндекса» на безопасности
- Армия России освободила Лидино и Никольское
- МИД Ирана заявил о продолжении переговоров с США через посредников
- ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
- Вопрос с вином: Как запрет грузинских товаров отразится на россиянах
- В Мурманской области запретят продажу электронных сигарет
- Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОД в России