Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОД в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство обороны решают вопрос защиты центров обработки данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за атак «Яндекс» лишился части своих дата-центров

По словам министра, ведомства совместно решают проблему прикрытия ЦОД, пишет RT.

«Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», - указал Шадаев.

Ранее три ЦОД компании «Яндекс» подверглись атакам со стороны Украины, это привело к масштабным сбоям сервисов организации и ее партнеров.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МинобороныМинцифры

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