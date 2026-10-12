Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОД в России

По словам министра, ведомства совместно решают проблему прикрытия ЦОД, пишет RT.

«Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», - указал Шадаев.

Ранее три ЦОД компании «Яндекс» подверглись атакам со стороны Украины, это привело к масштабным сбоям сервисов организации и ее партнеров.

