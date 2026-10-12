В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок

Старейший крытый продовольственный рынок Парижа Анфан-Руж был полностью уничтожен в результате пожара. Об этом сообщает FranceInfo со ссылкой на полицию города.

Возгорание произошло в ночь на 12 октября, огонь распространился на площади около 1 тысячи квадратных метров. Пожар локализовали к утру, но спасти здание рынка не удалось, отмечает RT. Его металлическая конструкция частично обрушилась изнутри, власти подтвердили, что «от крытого рынка ничего не осталось».

В результате ЧП жертв нет, причины пожара пока не установлены.

Рынок Анфан-Руж был основан в 1628 году как «малый рынок Марэ» и позднее получил новое название в честь приюта для сирот XVI века. В 1982 году рынок признали памятником истории.

