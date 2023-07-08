Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Полянский добавил, что РФ запросила пригласить для отчета представителей перечисленных стран.

Ранее первый зампостпреда РФ заявил, что страны, ведущие расследование диверсий на «Северных потоках», должны информировать об этом членов Совбеза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил Полянский, Москва не позволит «замести под ковер» тему ЧП.

