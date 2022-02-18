Дорогу Горловка - Донецк в ДНР перекрыли из-за обстрелов
Движение транспорта на трассе Горловка — Донецк в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) перекрыли из-за обстрелов украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
«В связи с обстрелом района поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка - Донецк», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр призвал граждан скорректировать маршруты движения.
Ранее в ДНР сообщили о возобновлении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в пятницу Киев уже атаковал несколько населенных пунктов; ВСУ применяют минометы, тяжелую артиллерию, гранатометы и вооружение БМП, пишет «Свободная пресса».
Из-за роста напряженности на линии соприкосновения власти ДНР приняли решение об эвакуации жителей поселка Александровка (пригорода Донецка), однако ее сроки пока не определены, пишет Ura.ru.
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