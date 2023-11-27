Киевский театр сменил фамилию отрицательного героя Зеленского на Залуского

Спектакль поставлен по пьесе Ивана Карпенко-Карого 1900 года. Одним из действующих лиц является эконом Зеленский. Он презрительно высказывается о подчиненных и называет их «холопами».

В новой версии постановки фамилия Зеленский изменена на Залуский. Имена других героев остались без изменений.

Украинские СМИ отметили созвучность новой фамилии высокомерного эконома с именем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Накануне депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала главкома ВСУ уйти в отставку. Она отметила, что Залужный до сих пор не представил план действий на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

