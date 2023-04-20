Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России

Он отметил, что также будет направлено обращение правительству с тем, чтобы вернуть имущество дипучреждения в собственность Украины. По словам Кличко, решение «будет единодушным».

Ранее партия «Слуга народа» предложила расторгнуть договор об аренде участка, на котором расположено здание посольства. Здание пустует уже более года, сообщает «Радиоточка НСН».

