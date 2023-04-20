Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России

Городской совет Киева разорвет договор об аренде земельного участка, на котором располагается здание российского посольства. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, слова которого приводит сайт городской администрации.

Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева

Он отметил, что также будет направлено обращение правительству с тем, чтобы вернуть имущество дипучреждения в собственность Украины. По словам Кличко, решение «будет единодушным».

Ранее партия «Слуга народа» предложила расторгнуть договор об аренде участка, на котором расположено здание посольства. Здание пустует уже более года, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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