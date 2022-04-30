Киевская полиция опровергла заявления Зеленского о новой «братской могиле»
Полиция Киева опровергла заявления президента Украины Владимира Зеленского о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. Об этом заявила представитель полиции Ирина Прянишникова в интервью изданию «Суспильне».
Ранее в интервью польским СМИ Зеленский рассказал о якобы обнаруженном массовом захоронении под Киевом с приблизительно 900 погибшими.
«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — подчеркнули в правоохранительных органах.
Как отметила Прянишникова, президент «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства «интонационно не отделил два тезиса» о найденном захоронении и общем количестве погибших в области.
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