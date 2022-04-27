Зеленский заявил, что его пригласили на саммит G20 в Индонезию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его индонезийский коллега Джоко Видодо направил ему приглашение посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), сообщает РИА Новости.
По его словам, эту тему они обсуждали в ходе переговоров 27 апреля. В 2022 году саммит должен пройти на острове Бали.
«Поблагодарил Видодо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за чёткую позицию в ООН», — добавил украинский лидер.
Украина в состав «Большой двадцатки» не входит.
Ранее министр финансов председательствующей в «Большой двадцатке» Индонезии Мульяни Индравати заявила, что на предстоящий саммит группы были приглашены лидеры всех стран G20, включая президента России Владимира Путина, сообщает RT.
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