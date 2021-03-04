«Безответная любовь». Что влияет на отношение украинцев к России

Жители Украины по отношению к Росси разделились на два лагеря: 41% из них положительно относится к России. 42% – отрицательно. Объединения двух стран хотят 7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире НСН рассказал, что влияет на отношение украинцев к России.

«Отношение украинцев к России в течение долгого срока можно было охарактеризовать как безответная любовь. С 2008 года 90% украинцев положительно относились к России. Никакие события на это особенно не влияли. Даже война в Грузии. В то время как отношение россиян к Украине очень сильно менялось. Обвал этого хорошего отношения произошел после Крыма и войны в Донбассе. На 60% упала поддержка России. Только 30% стали относиться к России положительно. Когда активные боевые действия закончились, произошло улучшение отношения, примерно на 10% больше, чем было. И ситуация более-менее стабилизировалась. Улучшение отношения может быть связано с работой пророссийских каналов, которые недавно закрыли. Реакцию населения после закрытия каналов мы пока не знаем. В России в последний год стали меньше говорить об Украине, больше о пандемии, поэтому отношение немного улучшилось. И впервые за всю историю наблюдений в России стали относиться к Украине лучше, чем украинцы к России», - отметил он.