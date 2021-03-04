«Безответная любовь». Что влияет на отношение украинцев к России
Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире НСН рассказал, какие факторы мешают россиянам и украинцам полюбить друг друга.
Жители Украины по отношению к Росси разделились на два лагеря: 41% из них положительно относится к России. 42% – отрицательно. Объединения двух стран хотят 7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).
Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в эфире НСН рассказал, что влияет на отношение украинцев к России.
«Отношение украинцев к России в течение долгого срока можно было охарактеризовать как безответная любовь. С 2008 года 90% украинцев положительно относились к России. Никакие события на это особенно не влияли. Даже война в Грузии. В то время как отношение россиян к Украине очень сильно менялось. Обвал этого хорошего отношения произошел после Крыма и войны в Донбассе. На 60% упала поддержка России. Только 30% стали относиться к России положительно. Когда активные боевые действия закончились, произошло улучшение отношения, примерно на 10% больше, чем было. И ситуация более-менее стабилизировалась. Улучшение отношения может быть связано с работой пророссийских каналов, которые недавно закрыли. Реакцию населения после закрытия каналов мы пока не знаем. В России в последний год стали меньше говорить об Украине, больше о пандемии, поэтому отношение немного улучшилось. И впервые за всю историю наблюдений в России стали относиться к Украине лучше, чем украинцы к России», - отметил он.
По его словам, когда пришел к власти на Украине президент Владимир Зеленский, отношение к России улучшилось, потому что рассчитывали на быстрое достижение мира.
«Этого не произошло. Но было довольно долгое перемирие в Донбассе. Сейчас обстрелы возобновились, это тоже повлияло на ухудшение отношения к России. Главная причина изменения отношения к России – ситуация в Донбассе. Второе – это работа СМИ», - перечислил собеседник НСН.
Выше всего симпатия к России на востоке Украины. «Самая низкая симпатия к России - на западе. Потом идет центральный регион. Потом юг. И выше всего симпатия на востоке. На востоке у людей больше всего связей, больше родственников в России. 90% украинцев хотят, чтобы Украина была независима от России. Но на востоке меняется отношение, как именно это должно быть. Как с другими странами, то есть с визами и таможнями или без них. Большинство не хочет визы и таможни. Но больше всего таких – на востоке», - заключил социолог.
Согласно данным КМИС, на западе Украины (Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск) России симпатизируют 31% респондентов. В центре (Киев, Чернигов, Винница, Житомир) - 35%. На юге (Одесса, Днепр, Херсон) - 49%. На востоке (Харьков, Донбасс) - 59%.
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