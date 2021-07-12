Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев»
Президент России Владимир Путин объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом. Об этом говорится в статье российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», которая опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, на громандном пространстве которой славянские и другие племена «были объединены одним, так называемым древнерусским, языком, хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей», одной православной верой.
«Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство», - указал президент РФ.
В своей статье Путин вспомнил, например, времена Богдана Хмельницкого, сторонники которого были поддержаны Москвой, и «Вечный мир» 1686 года, когда в состав Русского государства вошли «Киев и земли левобережья Днепра, в том числе Полтавщина, Черниговщина, а также Запорожье».
Проследив в своей статье историю отношений России и Украины до наших дней, российский лидер отметил, что «основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты».
«Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам... Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине... Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ», - резюмировал Путин.
Президент РФ добавил, что Россия всегда открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, Москва с уважением относится к украинскому языку и традициям, а также к стремлению украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и благополучной.
Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, сообщает RT.
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