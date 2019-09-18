Киев заявил о срыве нормандского саммита из-за России

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был готов принять участие во встрече, которая должна была состояться во вторник, 17 сентября. Однако Россия по техническим причинам не смогла присутствовать на мероприятии. В ближайшее время Киев планирует провести работу над тем, чтобы «найти время для четырёх лидеров», добавил глава внешнеполитического ведомства.

«Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — отметил Пристайко.

Ранее о возможном срыве саммита «нормандской четвёрки» писал ТАСС. Источник издания сообщал, что это может быть связано с отказом Киева подписывать «формулу Штайнмайера» на встрече контактной группы в Минске. Она предусматривает обязательство Украины принять закон об особом статусе Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на решение вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех» по итогам саммита «нормандской четвёрки».



