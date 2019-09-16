Зеленский намерен совершить обмен пленными «всех на всех»

Кроме того, по словам Зеленского, необходимо договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения. Что касается вопроса выборов на оккупированных территориях, они возможны, по его мнению, только после полного вывода оттуда всех войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.

