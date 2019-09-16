Зеленский намерен совершить обмен пленными «всех на всех»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на решение вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех» по итогам саммита «нормандской четвёрки», сообщает ТАСС.
«Главный вопрос “нормандской четвёрки” — не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле “всех на всех”», — заявил украинский лидер.
Кроме того, по словам Зеленского, необходимо договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения. Что касается вопроса выборов на оккупированных территориях, они возможны, по его мнению, только после полного вывода оттуда всех войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою главную миссию на посту главы государства.
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