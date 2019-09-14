Украину бить не будут. Политолог о переговорах «нормандской четверки» с Зеленским

Леонид Кучма, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, считает, что участники «нормандской четверки» попытаются оказать давление на Украину по выполнению минских соглашений, cообщает Associated Press.

Кучма заявил, что на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии попытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на условия России, а также поменять внешнюю политику в отношении Кремля, пишет Газета.ru.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, как «нормандская четверка» будет уговаривать украинского президента соблюдать «минские соглашения».

«Конечно, Украину бить не будут. Они не будут говорить, мол, давайте вы все поменяете и будете делать то, что вам Кремль скажет! Они будут говорить о том, что «минские соглашения» надо выполнять, что Украина должна к этому прикладывать усилия. Что Россия, конечно, тоже должна и т.д.

Просто давно очевидно, что Украина перестала быть ни в чем не виноватой. Ей достаточно активно предъявляются претензии со стороны и Франции, и Германии, и даже Соединенными Штатами по поводу проводимой ею политики. Понятно, что они будут предъявляться и в Минске.

Ничего катастрофичного в этом для Украины нет, но, конечно, это не так приятно, как это было в 2014 году», - отметил политолог.