Киев заявил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Новых Санжарах в числе протестующих против прибытия эвакуированных из Уханя украинцев были «профессиональные подстрекатели». Заявление представителя СНБО, сделанное на брифинге, приводит агентство «Укринформ».

Данилов считает, что в протестах участвовали люди, «которые к Санжарам не имеют никакого отношения». По его словам, СБУ и МВД в курсе, о ком идет речь.

«Титушки, мы о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде», - пояснил представитель СНБО.