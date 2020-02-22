Киев заявил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Новых Санжарах в числе протестующих против прибытия эвакуированных из Уханя украинцев были «профессиональные подстрекатели». Заявление представителя СНБО, сделанное на брифинге, приводит агентство «Укринформ».
Данилов считает, что в протестах участвовали люди, «которые к Санжарам не имеют никакого отношения». По его словам, СБУ и МВД в курсе, о ком идет речь.
«Титушки, мы о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде», - пояснил представитель СНБО.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. При этом речь шла «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.
НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.
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