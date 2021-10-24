Киев выдвинул новые требования к России по Крыму
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил России о необходимости выполнять свои «обязательства» в отношении крымчан, сообщает «РБК-Украина».
Николенко считает, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».
«Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», — цитирует Николенко Газета.ru.
В числе требований, которые озвучил Николаенко в адрес российской стороны - «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в том числе речь идет о защите от коронавирусной инфекции и обеспечение безопасного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине сделала заявление – наблюдатели не были очевидцами захвата наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка военными ВСУ. Об этом говорится на сайте евромиссии.
Напомним, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл подробности инцидента.
«Произошел беспрецедентный случай, которого не было за всё время конфликта в Донбассе. Был задержан представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время выполнения согласованных работ на участке №2 "Первомайск — Золотое". Согласно рамочному решению, пункту №8, на данном участке не имеет права находится никто, кроме представителей СЦКК. Более того, все должны быть там безоружны. На тех кадрах, которые были опубликованы украинским журналистом, прекрасно видно, что представителя ЛНР в СЦКК Андрея Костяка задерживали представители спецслужб. Если обратить внимание на их экипировку, оснащение, манеру поведения, то это – стандартная диверсионно-разведывательная группа, которая специализируется на том, чтобы производить какие-то диверсии на территории противника. Как раз, захват заложников и прочие действия. Поэтому, о спонтанном задержании не могло быть и речи. Всё это опровергается и теми материалами, которые публикует Украина», - отметил Марочко.
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