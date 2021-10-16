СММ ОБСЕ: Наблюдатели не видели захват наблюдателя ЛНР украинскими военными

В заявлении также сообщается о намерении выстроить диалог между сторонами.

«Наблюдатели (СММ ОБСЕ) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — сказано в заявлении.

В СММ подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией, связанной с Косяком.

Напомним, утром 13 октября военнослужащие ВСУ взяли в плен представителя ЛНР Андрея Косяка, которого украинская сторона подозревает в организации незаконных военизированных формирований. В Киеве задержание объясняют тем, что Косяк вел разведку у позиций ВСУ под видом разминирования. В ЛНР обвинения опровергли и прекратили взаимодействовать с украинской стороной в СЦКК.

