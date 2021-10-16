СММ ОБСЕ: Наблюдатели не видели захват наблюдателя ЛНР украинскими военными

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине сделала заявление – наблюдатели не были очевидцами захвата наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка военными ВСУ. Об этом говорится на сайте евромиссии.

МИД РФ заявил о деградации ситуации на востоке Украины

В заявлении также сообщается о намерении выстроить диалог между сторонами.

«Наблюдатели (СММ ОБСЕ) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — сказано в заявлении.

В СММ подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией, связанной с Косяком.

Напомним, утром 13 октября военнослужащие ВСУ взяли в плен представителя ЛНР Андрея Косяка, которого украинская сторона подозревает в организации незаконных военизированных формирований. В Киеве задержание объясняют тем, что Косяк вел разведку у позиций ВСУ под видом разминирования. В ЛНР обвинения опровергли и прекратили взаимодействовать с украинской стороной в СЦКК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРЗадержаниеВСУУкраинаОБСЕ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры