СММ ОБСЕ: Наблюдатели не видели захват наблюдателя ЛНР украинскими военными
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине сделала заявление – наблюдатели не были очевидцами захвата наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка военными ВСУ. Об этом говорится на сайте евромиссии.
В заявлении также сообщается о намерении выстроить диалог между сторонами.
«Наблюдатели (СММ ОБСЕ) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — сказано в заявлении.
В СММ подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией, связанной с Косяком.
Напомним, утром 13 октября военнослужащие ВСУ взяли в плен представителя ЛНР Андрея Косяка, которого украинская сторона подозревает в организации незаконных военизированных формирований. В Киеве задержание объясняют тем, что Косяк вел разведку у позиций ВСУ под видом разминирования. В ЛНР обвинения опровергли и прекратили взаимодействовать с украинской стороной в СЦКК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+33 208 / сут.
Умерли
222 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+21 883 / сут.
- В Белоруссии опубликованы условия наказания за пользование экстремистскими Telegram-каналами
- СММ ОБСЕ: Наблюдатели не видели захват наблюдателя ЛНР украинскими военными
- В Нижнем Новгороде произошло ДТП двух автобусов и грузовика
- Кулеба пообещал «красиво» задавить Россию в Гааге «логикой юридических аргументов»
- Умер воплотивший образ Петра Первого актер Андрей Булгаков
- РПЦ: Условия для встречи с Папой Римским пока отсутствуют
- Драка цыган с украинскими военными попала на видео
- В АТОР выяснили подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиянах
- В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 оказался выше общероссийского
- Кабмин одобрил проект господдержки ипотеки для семей с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru