Зачем такие наблюдатели? В ЛНР возмущены задержанием своего представителя
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР заявил НСН, что миссия дискредитировала себя в глазах общественности.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) приостановила деятельность в Донбассе. С таким заявлением выступил глава миссии на Украине Яшар Халит Чевик, сообщает Reuters. У офиса ОБСЕ ранее протестовал около 200 человек, требующих освобождения представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР, задержанного представителями Киева.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл подробности инцидента.
«Произошел беспрецедентный случай, которого не было за всё время конфликта в Донбассе. Был задержан представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время выполнения согласованных работ на участке №2 "Первомайск — Золотое". Согласно рамочному решению, пункту №8, на данном участке не имеет права находится никто, кроме представителей СЦКК. Более того, все должны быть там безоружны. На тех кадрах, которые были опубликованы украинским журналистом, прекрасно видно, что представителя ЛНР в СЦКК Андрея Костяка задерживали представители спецслужб. Если обратить внимание на их экипировку, оснащение, манеру поведения, то это – стандартная диверсионно-разведывательная группа, которая специализируется на том, чтобы производить какие-то диверсии на территории противника. Как раз, захват заложников и прочие действия. Поэтому, о спонтанном задержании не могло быть и речи. Всё это опровергается и теми материалами, которые публикует Украина», - отметил Марочко.
По словам собеседника «Радиоточки НСН», на такой беспредел и отреагировала общественность.
«Поскольку представители ОБСЕ как раз и должны выполнять функцию «зеркального патруля», то есть контролировать то, чтобы все стороны выполняли те соглашения, которые были достигнуты рамках Минского процесса. В данном случае представители миссии ОБСЕ не выполнили своих прямых обязанностей. Они не только не защитили, но и проигнорировали весь этот инцидент, даже не опубликовав его в своём отчёте. Естественно, это вызвало широкой общественный резонанс, и под офисом ОБСЕ в Донецке развернулась протестная акция. Она проходит мирно. Никаких угроз в адрес ОБСЕ не поступает. В Луганске офис работает, его не блокируют, чтобы луганские представители миссии смогли решать вопросы по поводу освобождения нашего представителя», - подчеркнул подполковник запаса Народной милиции ЛНР.
Эксперт отметил, что вина ОБСЕ, на его взгляд, здесь очевидна. Это беспрецедентный случай и он должен тщательно расследоваться.
«Миссия ОБСЕ, по сообщениям общественников, будет блокироваться в Донецке до тех пор, пока не будет освобождён представитель ЛНР в СЦКК. Если этот процесс будет затягиваться, то ситуация на линии боевого соприкосновения будет ухудшаться и эскалация конфликта будет нарастать. Что касается международных наблюдателей, то они полностью дискредитировали себя в глазах общественности. И дальнейшее нахождение миссии на территории Донбасса вызывает большие вопросы», - заключил Марочко.
Между тем, в Службе безопасности Украины заявили, что задержанный «грубо нарушил достигнутые договоренности», поскольку он не имел права находиться на этой территории, «да еще и с оружием». Собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что представители СБУ «опростоволосились», опубликовав военный билет этого военнослужащего, в который данный пистолет не был вписан. И это говорит о том, что пистолет был подброшен.
«Если они утверждают, что задержали его якобы из-за того, что увидели на нём оружие. На кадрах задержания видно, что оружие было в так называемой "оперативной кобуре", то есть, под бушлатом, под бронежилетом. Но как в этом случае можно увидеть оружие без рентгена? Как его можно обнаружить?», - резюмировал эксперт.
К слову, в ОБСЕ заявили, что не были свидетелями захвата представителя ЛНР. Там добавили, что специальная мониторинговая миссия (СММ) получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло.
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