Киев ужесточил украинцам выезд в Россию
Граждане Украины могут выезжать на территорию России с 1 марта только по загранпаспорту. Решение принято в связи с низкой степенью защиты внутренних паспортов и свидетельств о рождении (для детей до 16 лет), по которым украинцы могли пересекать границу с РФ ранее, объясняет Госпогранслужба страны.
В ведомстве заявляют, что изменение правил выезда украинцев в Россию повысит качество и скорость прохождения пограничного контроля. Также власти рассчитывают, что смогут предотвратить использование и распространение поддельных внутренних документов, которые плохо защищены, и бегство правонарушителей за пределы Украины, уточняет Газета.ru.
Ранее украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН назвал плохой шуткой президентской команды запрет на выезд граждан страны в Россию по внутренним паспортам. Эксперт усомнился в правдивости аргументов Киева насчет нововведения и указал на его затратность для рядовых украинцев, которые считают каждую копейку.
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