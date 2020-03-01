Киев ужесточил украинцам выезд в Россию

В ведомстве заявляют, что изменение правил выезда украинцев в Россию повысит качество и скорость прохождения пограничного контроля. Также власти рассчитывают, что смогут предотвратить использование и распространение поддельных внутренних документов, которые плохо защищены, и бегство правонарушителей за пределы Украины, уточняет Газета.ru.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН назвал плохой шуткой президентской команды запрет на выезд граждан страны в Россию по внутренним паспортам. Эксперт усомнился в правдивости аргументов Киева насчет нововведения и указал на его затратность для рядовых украинцев, которые считают каждую копейку.

