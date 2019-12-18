Названо число уехавших с Украины граждан

18 декабря 201914:30

Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что за последние девять лет из страны уехало 4 миллиона человек.

Речь идет об украинцах, которые окончательно перебрались на постоянное место жительство в другие страны.

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«Миграция носит ярко выраженный циклический характер», - подчеркнул Дубилет, что восходящий тренд был характерен для каждого года, за исключение 2014, передает RT.

При этом министр отметил, что безвизовый режим с Евросоюзом существенно не повлиял на ситуацию, однако произошло перераспределение: люди начали чащи ездить в Европу и реже – в Россию.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2020 года граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, при этом для обратного пересечения границы будет достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении, отмечает Газета.ру

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ФОТО: pixabay.com
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