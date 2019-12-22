На Украине высказались по поводу нового порядка выезда в Россию
Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН назвал плохой шуткой президентской команды запрет на выезд граждан страны в Россию по внутренним паспортам.
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко разъяснил, почему в стане ужесточили правила поездок граждан в Россию. Выезд в соседнее государство для украинцев теперь невозможен по внутреннему паспорту. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ru.
«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство», — отметил глава украинского МИД.
Пристайко считает, что выезд украинцев в Россию по загранпаспортам позволит пограничникам получить оперативную и полную информацию на каждого человека, покидающего страну.
Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН напомнил, что по внутренним паспортам граждане страны могли выезжать в два государства – Россию и Белоруссию.
«Почему-то в отношении Беларуси в Киеве молчат... Что, нет таких же проблем? Есть. Еще одна странность. Более сложный порядок въезда вводит обычно принимающая страна ради безопасности. Поэтому требования Украины к своим гражданам выезжать в Россию по загранпаспортам – абсурд.
Скажу как юрист. Данные о неуплаченных алиментах или других непогашенных обязательствах гражданина Украины или его правонарушениях фиксируются по внутреннему паспорту! Как бывший председатель суда скажу, что я никого не осуждал по заграничному паспорту!
Тогда возникает вопрос, у вас нет единой базы на украинских правонарушителей? Или, если они получили загранпаспорт, они уже из нее исключены? Чушь полная, как говорится, назло бабушке. Это плохая шутка нынешней команды президента Украины», - заявил Олейник.
Он отметил, что Украина не обогатится за счет оформления загранпаспортов, а вот для украинцев, которые сейчас считают каждую копейку, процедура станет дополнительным финансовым и психологическим бременем.
Ранее Владимир Олейник в эфире НСН обвинил киевские власти в отъезде граждан на заработки в Россию.
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