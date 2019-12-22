На Украине высказались по поводу нового порядка выезда в Россию

Украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН напомнил, что по внутренним паспортам граждане страны могли выезжать в два государства – Россию и Белоруссию.

«Почему-то в отношении Беларуси в Киеве молчат... Что, нет таких же проблем? Есть. Еще одна странность. Более сложный порядок въезда вводит обычно принимающая страна ради безопасности. Поэтому требования Украины к своим гражданам выезжать в Россию по загранпаспортам – абсурд.

Скажу как юрист. Данные о неуплаченных алиментах или других непогашенных обязательствах гражданина Украины или его правонарушениях фиксируются по внутреннему паспорту! Как бывший председатель суда скажу, что я никого не осуждал по заграничному паспорту!

Тогда возникает вопрос, у вас нет единой базы на украинских правонарушителей? Или, если они получили загранпаспорт, они уже из нее исключены? Чушь полная, как говорится, назло бабушке. Это плохая шутка нынешней команды президента Украины», - заявил Олейник.

Он отметил, что Украина не обогатится за счет оформления загранпаспортов, а вот для украинцев, которые сейчас считают каждую копейку, процедура станет дополнительным финансовым и психологическим бременем.

Ранее Владимир Олейник в эфире НСН обвинил киевские власти в отъезде граждан на заработки в Россию.



