Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном обсудил вопрос скорейшего предоставления ВСУ дополнительного вооружения и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

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Отмечается, что Ермак также проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Ермак сообщил о сложных направлениях в Донецкой области.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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