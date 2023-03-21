Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы

Отмечается, что Ермак также проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Ермак сообщил о сложных направлениях в Донецкой области.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил в Twitter, что Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди, сообщает НСН.

