Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», - написала дипломат в своих соцсетях.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь заявил, что на Украине молятся украинскому пособнику нацистов Степану Бандере.

«Думаю, одним равноапостольным князем тут дело не обойдётся. Поскольку — кто такие ПЦУ? О таких говорят: «хоть святых выноси». Вот они и выносят. Им в одной церкви с православными святыми не ужиться. Они Бандере молятся. Это их бог. Точнее — идол. Ибо ПЦУ — это сборище идолопоклонников», - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Согласно решению синода Православной церкви Украины (ПЦУ), вместо дня памяти Невского, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

