Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
Раскольническая Православная церковь Украины после исключения Александра Невского из списка поминаемых святых может канонизировать сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», - написала дипломат в своих соцсетях.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь заявил, что на Украине молятся украинскому пособнику нацистов Степану Бандере.
«Думаю, одним равноапостольным князем тут дело не обойдётся. Поскольку — кто такие ПЦУ? О таких говорят: «хоть святых выноси». Вот они и выносят. Им в одной церкви с православными святыми не ужиться. Они Бандере молятся. Это их бог. Точнее — идол. Ибо ПЦУ — это сборище идолопоклонников», - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Согласно решению синода Православной церкви Украины (ПЦУ), вместо дня памяти Невского, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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