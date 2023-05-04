Киев объяснил присутствие войск на границе с Молдавией
Украина сосредоточила войска на границе с Молдавией, так как считает важным быть готовой к потенциальной атаке со стороны Приднестровья. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит телеканал TV8.
«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», - сказал Кулеба.
Киев готов принять любой путь, который выберет Кишинев для реинтеграции Приднестровья, заявил дипломат.
Он добавил, что Молдавия вправе самостоятельно решать вопрос проблемы Приднестровья и развивать свою строну, при этом непризнанная республика остается и украинской проблемой «военного плана».
Ранее военный эксперт Павел Калмыков в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях детонации боеприпасов на российской базе в Приднестровье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- СМИ: Закрытый на ремонт участок Замоскворецкой ветки московского метро откроют 10 мая
- В выходные в Москве выпадет снег
- СМИ: Индия не смогла договориться с РФ о расчётах в рупиях
- «Как клоуны»: Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль
- Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео
- Зеленский предложил создать международный трибунал против России
- Коренные народы Содружества потребовали извинений от Карла III
- Запросивший аварийную посадку самолёт «Аэрофлота» сел в Шереметьеве
- Фанатка сделала фото в трусах на могиле Михаила Горшенёва
- Киев объяснил присутствие войск на границе с Молдавией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru