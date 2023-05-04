Киев объяснил присутствие войск на границе с Молдавией

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге - это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», - сказал Кулеба.

Киев готов принять любой путь, который выберет Кишинев для реинтеграции Приднестровья, заявил дипломат.

Он добавил, что Молдавия вправе самостоятельно решать вопрос проблемы Приднестровья и развивать свою строну, при этом непризнанная республика остается и украинской проблемой «военного плана».

Ранее военный эксперт Павел Калмыков в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях детонации боеприпасов на российской базе в Приднестровье.