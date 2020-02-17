Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новая встреча в нормандском формате состоится лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже. Об этом в ходе выступления по итогам Мюнхенской конференции завил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате. В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в законодательство Украины, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе, отмечает RT.