Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Новая встреча в нормандском формате состоится лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже. Об этом в ходе выступления по итогам Мюнхенской конференции завил глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате. В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в законодательство Украины, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе, отмечает RT.
На прошлой неделе НСН писала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили встречу в нормандском формате. Факт телефонного разговора был подтвержден в офисе Зеленского. Там заявили, что стороны обсудили договоренности, достигнутые в ходе предыдущей встречи лидеров нормандской четвертки 9 декабря 2019 в Париже, и подготовку новой встречи в том же формате.
Главы государств также согласились с тем, что необходимо активизировать работу на уровне трехсторонней группы в Минске.
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