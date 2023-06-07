Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
7 июня 202316:45
Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник генпрокурора Максим Попов.
По его словам, Украина предоставила всю информацию, которой владеет.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал к ответу Запад за содействие в разрушении Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru