Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада

В частности, Захарова напомнила про взаимоотношения Запада с «Талибаном» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).

Ранее в МИД России назвали подрыв Каховской ГЭС террористическим актом, спланированным Украиной в рамках контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

