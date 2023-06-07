Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада
В ближайшем будущем Украина направит террористическую сущность против Запада, повторив путь взращенных западными странами террористических организаций. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.
В частности, Захарова напомнила про взаимоотношения Запада с «Талибаном» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).
Ранее в МИД России назвали подрыв Каховской ГЭС террористическим актом, спланированным Украиной в рамках контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96
- Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада
- Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию с разрушением Каховской ГЭС
- Визовый центр Италии изменил правила подачи документов
- Стали известны рекламные гонорары российских звезд
- Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
- Эксперт рассказал, когда подешевеют путевки за границу
- Украинский беспилотник атаковал пожарную команду в Шебекино
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
- Патрушев: Углубление оборонных связей Москвы и Минска необходимо из-за Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru