Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада

В ближайшем будущем Украина направит террористическую сущность против Запада, повторив путь взращенных западными странами террористических организаций. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.

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В частности, Захарова напомнила про взаимоотношения Запада с «Талибаном» и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).

Ранее в МИД России назвали подрыв Каховской ГЭС террористическим актом, спланированным Украиной в рамках контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмУкраинаЗападМИД РФМария Захарова

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