Киев исключил венгерский OTP Bank из списка «спонсоров войны»

В Киеве отметили, что переговоры велись последние несколько дней. Венгерский банк взял на себя ряд обязательств по работе на российском рынке, говорится в сообщении на странице НАПК в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Национальное агентство, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны», - отмечается в публикации.

В июле НАПК внесла в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever – одного из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. В ведомстве объяснили решение тем, что корпорация продолжает работать в России и платит налоги в бюджет РФ, передает «Радиоточка НСН».

