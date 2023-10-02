Киев исключил венгерский OTP Bank из списка «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский банк OTP из перечня «международных спонсоров войны».
В Киеве отметили, что переговоры велись последние несколько дней. Венгерский банк взял на себя ряд обязательств по работе на российском рынке, говорится в сообщении на странице НАПК в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
«Национальное агентство, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны», - отмечается в публикации.
В июле НАПК внесла в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever – одного из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. В ведомстве объяснили решение тем, что корпорация продолжает работать в России и платит налоги в бюджет РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru